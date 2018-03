Go Pro HERO: entry-level, più economica

GoPro HERO è la nuova action cam del gruppo, un dispositivo che il produttore stesso definisce entry-level per via del suo costo accessibile rispetto agli altri modelli presenti nella gamma. Può acquisire filmati con una risoluzione che arriva a 1140p e con un framerate massimo pari a 60 fps. Può anche scattare fotografie da 10 megapixel e realizzare video in modalità timelapse. Il dispositivo è in vendita nel vecchio continente al prezzo di 219,99 euro, mentre negli Stati Uniti la spesa fissata al lancio è di 199,99 dollari. È pienamente compatibile con gli accessori di GoPro già in commercio per HERO5 e HERO6.