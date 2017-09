GoFly Prize: contest per un personal flying device

Due milioni di dollari: questo l'ammontare complessivo dei premi messi in palio dal contest GoFly Prize, promosso da Boeing per stimolare e incentivare la progettazione di un mezzo di trasporto aereo personale, un “personal flying device” come si legge nel bando. Potrebbe essere un jetpack oppure un taxi volante. I team partecipanti avranno due anni a disposizione per sviluppare le loro idee e realizzarne prototipi funzionanti, beneficiando anche del supporto tecnico da parte di realtà del calibro dell'agenzia governativa statunitense DARPA. Questo il filmato di presentazione dell'iniziativa.