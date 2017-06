Google Arts & Culture: We Wear Culture

Un paio di jeans, una cravatta, le scarpe: ogni capo d'abbigliamento parla di noi o di chi lo indossa, racconta una storia. Google Arts & Culture ospita ora la collezione We Wear Culture dedicata proprio alla moda e al costume, un enorme archivio di materiale che attraversa centinaia di anni. Non solo fotografie, ma anche le immagini a 360 di Street View per passeggiare tra le sale dei musei, video, documenti ed esperienze in cui immergersi grazie alla realtà virtuale. Il tutto accessibile all'indirizzo g.co/wewearculture oppure tramite le applicazioni della piattaforma per Android e iOS.