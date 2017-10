Google Clips: fotocamera intelligente e compatta

Google Clips è una fotocamera diversa da tutte le altre: non sono presenti né un mirino né un display. C'è il pulsante di scatto, ma può essere ignorato, poiché l'acquisizione delle immagini viene gestita dall'intelligenza artificiale a bordo, che grazie ad algoritmi di machine learning riconosce le persone inquadrate immortalandone nei momenti migliori, ad esempio quando sorridono. Il sensore da 12 megapixel è affiancato da un'ottica grandangolare con apertura f/2.4, mentre la memoria interna è da 16 GB. Non mancano i moduli WiFi e Bluetooth per la comunicazione wireless con lo smartphone. Il prezzo di lancio è fissato in 249,00 dollari.