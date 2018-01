Google presenta Cloud AutoML

Se è vero che le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale sono enormi, lo è altrettanto che ad oggi l'implementazione delle soluzioni disponibili non è cosa semplice, soprattutto per i non addetti ai lavori. Da questa considerazione nasce Cloud AutoML, un prodotto indirizzato da Google alle aziende, strutturato in modo tale da aiutare i professionisti con limitata esperienza specifica a costruire modelli e algoritmi propri, sfruttando API come Vision, Speech, NLP, Translation e Dialogflow. Sono già aperte le iscrizioni all'Alpha Program per metterne alla prova le potenzialità.