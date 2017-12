Google Creative Lab presenta Paper Signals

Il team Creative Lab del gruppo di Mountain View presenta una nuova iniziativa che ha come scopo principale quello di far capire quali siano le potenzialità legate all'impiego di intelligenza artificiale, machine learning e comandi vocali nel mondo reale: si chiama Paper Signals e consente a chiunque di creare degli oggetti (assemblando carta e alcune componenti elettroniche) da controllare con la propria voce. Uno di questi ha la forma di un ombrello e si apre quando le previsioni meteo anticipano l'arrivo di pioggia, un altro indica l'andamento positivo o negativo dell'indice Bitcoin, ci sono poi un timer per il conto alla rovescia e un razzo che avvisa quando poter seguire in diretta un lancio.