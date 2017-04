Google Earth: la Terra da una nuova prospettiva

La piattaforma Google Earth si rinnova, con l'introduzione di parecchie novità: tra le più importanti, la possibilità di navigare in ogni luogo del pianeta direttamente da browser, senza bisogno di scaricare un software aggiuntivo. Ancora, i tour guidati interattivi dell'iniziativa Voyager portano l'utente alla scoperta delle meraviglie del nostro pianeta, mentre la funzionalità Postcard consente di scattare immagini da trasformare in cartoline, per poi inviarle a familiari o amici. Il pulsante "Mi sento fortunato", infine, con un semplice click conduce direttamente in un luogo casuale da visitare.