Google Expeditions: le Esplorazioni VR per tutti

Con il debutto ufficiale dell'applicazione Esplorazioni per Android sulla piattaforma Play Store, in download libero e gratuito, Google ha scelto di estendere il raggio d'azione del progetto Expeditions (lanciato originariamente nel 2015) oltre i confini dell'ambito educativo. Chiunque può ora scaricarla e installarla, così da immergersi subito in uno degli oltre 600 tour a disposizione, ottimizzati per la realtà virtuale, visitando luoghi di tutto il mondo e di ogni epoca. Tutto ciò che serve è uno smartphone compatibile, da inserire nel visore Cardboard o all'interno del device Daydream View.