Google for Jobs per trovare lavoro

Annunciata in occasione dell'evento I/O 2017, l'iniziativa Google for Jobs è messa in campo dal gruppo di Mountain View con l'obiettivo di creare un punto di contatto tra i datori di lavoro e i loro potenziali futuri dipendenti. Si tratta di una piattaforma integrata direttamente nel motore di ricerca, che elenca le posizioni professionali aperte e consente di avanzare le candidature in modo rapido e semplice. Un progetto reso possibile dalle partnership con realtà come LinkedIn, Monster e Facebook. Al momento il raggio d'azione è inizialmente limitato agli Stati Uniti, ma non è detto che in un secondo momento non possa arrivare a interessare anche l'Europa.