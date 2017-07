Lo smart speaker Google Home arriva in Francia

L'Assistente Google inizia a parlare francese, in occasione del debutto ufficiale dell'altoparlante intelligente Home nel paese transalpino. Lo smart speaker Home arriverà in Francia nel mese di agosto, offerto in vendita a un prezzo ufficiale considerevolmente più elevato rispetto a quello di Stati Uniti e Regno Unito: 149 euro. Al momento non ci sono conferme sulla commercializzazione del dispositivo in Italia, ma stando alle ultime indicazioni fornite dal gruppo di Mountain View durante l'evento I/O dovrebbe essere possibile acquistarlo anche nel nostro paese entro fine anno.