Google Home Max: smart speaker per audiofili

20 volte più potente rispetto al modello originale: Google Home Max è lo smart speaker per chi non vuol scendere a compromessi in termini di qualità nell'ascolto della musica, con due woofer da 4,5 pollici per la riproduzione dei bassi, un'offerta completa in termini di connettività (Bluetooth, ingresso ausiliario ecc.) e l'intelligenza artificiale dell'Assistente Google. Può essere posizionato in ogni punto della casa, in orizzontale oppure in verticale. Sarà in vendita inizialmente negli Stati Uniti al prezzo di 399,00 dollari, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni Chalk e Charcoal.