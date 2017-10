Lo smart speaker Google Home diventa Mini

Il successo ottenuto nel primo anno di commercializzazione dallo smart speaker Google Home ha spinto il gruppo di Mountain View a realizzarne nuove versioni: tra queste anche Mini, che come suggerisce il nome stesso è più compatta nelle dimensioni, ma senza perdere nulla rispetto al modello originale in termini di funzionalità: ci sono Voice Match per distinguere la voce dei singoli utenti e Hands-Free Calling per la gestione delle telefonate. La superficie in stoffa nasconde quattro LED di notifica e un pannello touch. Sarà un dispositivo "mini" anche nel prezzo, fissato in 49,00 dollari al lancio.