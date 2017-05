Le novità in arrivo per Google Home

Molte le novità annunciate per l'altoparlante Google Home in occasione dell'evento I/O 2017. La più interessante riguarda la cosiddetta assistenza proattiva, ovvero la capacità del dispositivo di fornire informazioni ancor prima che sia l'utente a chiederle, ad esempio sulla base degli appuntamenti inseriti nel calendario, dei viaggi in programma, delle condizioni del traffico ecc. Ancora, sarà possibile effettuare chiamate senza passare dal telefono (gratuite verso tutti i numeri negli Stati Uniti e in Canada), visualizzare informazioni sullo schermo dello smartphone o sul televisore con le Visual Responses usufruire dello streaming musicale via Bluetooth. Considerando l'arrivo del supporto ufficiale all'italiano per l'Assistente Google fissato entro la fine dell'anno, nello stesso periodo anche lo smart speaker di bigG potrebbe fare il suo debutto nel nostro paese.