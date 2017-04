Google Home: uno speaker, più utenti

Google ha introdotto, al momento solo negli Stati Uniti, un importante aggiornamento indirizzato al dispositivo Home: in seguito all'installazione dell'update, l'altoparlante è in grado di riconoscere e distinguere le voci di un massimo pari a sei utenti. In questo modo, diverse persone presenti in casa potranno interpellare lo speaker allo stesso modo, ottenendo in risposta informazioni diversificate e personalizzate, ad esempio sulla base dei propri impegni o lanciando playlist con i brani preferiti. In questo filmato dimostrativo, Alex e Ross chiedono al device quali sono gli appuntamenti fissati per le rispettive giornate.