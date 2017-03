Google Maps: condividere posizione in tempo reale

Una nuova funzionalità introdotta da Google nell'applicazione Maps consente di condividere la propria posizione, aggiornata in tempo reale, con i contatti. In questo modo, chi riceve l'informazione può controllare in ogni momento dove si trovano i suoi amici, familiari o colleghi, per capire quando arriveranno a casa o a un appuntamento. Gli utenti possono stabilire per quanto tempo rendere disponibile l'informazione, tutelando così la propria privacy. Una feature accessibile da Android, iOS e piattaforme desktop, che entro le prossime settimane sarà messa a disposizione di tutti.