Google Maps e la condivisione dei luoghi preferiti

Un aggiornamento per le applicazioni mobile di Google Maps, su Android e iOS, introduce una caratteristica inedita che permette di creare elenchi con i propri luoghi preferiti e di condividerli a piacimento, con chiunque. Il funzionamento è molto semplice: quando si trova un ristorante, un negozio oppure un punto di interesse che non si vuol dimenticare, è sufficiente inserirlo tra i propri preferiti premendo il pulsante "Salva". Per mantenere la lista ben organizzata è inoltre possibile creare elenchi personalizzati. Lo sharing, poi, è immediato: bastano un paio di semplici tocchi sul display e il gioco è fatto.