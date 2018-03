Google Maps: percorsi fruibili con sedia a rotelle

Da oggi Google Maps segnala gli itinerari e i percorsi pienamente accessibili anche con le sedie a rotelle e da chi ha problemi di deambulazione. Una nuova funzionalità introdotta dal gruppo di Mountain View nell'applicazione, utile soprattutto per muoversi nei centri abitati, tra strade e mezzi pubblici. Per poterne usufruire è necessario attendere che il proprio smartphone scarichi l'aggiornamento alla nuova versione dell'app. Le informazioni sono state ottenute grazie alla collaborazione con le Local Guides distribuite in tutto il mondo, che con il loro contributo aiutano a rendere sempre più ricche e precise le mappe del servizio.