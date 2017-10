Google Pixel 2 e la modalità Ritratto

La modalità Ritratto offerta dagli smartphone Pixel 2 e Pixel 2 XL di Google si basa sull'impiego del machine learning per il riconoscimento del soggetto da mettere a fuoco in primo piano e sulla tecnologia Dual Pixel che effettuando una mappa di profondità dell'ambiente permette di applicare un convincente effetto bokeh allo sfondo. Questo vale sia per il sensore frontale da 8 megapixel che per quello posteriore da 12,2 megapixel. Come spiegato in questo tutorial, il funzionamento è molto semplice: basta aprire l'app Fotocamera, selezionare la modalità Ritratto dal menu principale e scattare.