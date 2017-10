Google Pixel 2 XL e la sua strana lucina rossa

Fotografando il Pixel 2 XL ci siamo accordi di una strana lucina rossa intermittente collocata tra il display e l'altoparlante superiore, costantemente in funzione in modalità standby e nella schermata di blocco, invisibile a occhio nudo, ma rilevata dal sensore della fotocamera. Abbiamo chiesto conferma a Google e la risposta ci giunge direttamente dal team statunitense al lavoro sulla linea Pixel: è il sensore di prossimità, che sfruttando gli infrarossi verifica quando il telefono è tenuto in tasca o posizionato a faccia in giù, così da disattivare l'Always on Display e favorire il risparmio energetico, con ovvi benefici in termini di autonomia del dispositivo.