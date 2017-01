Google Pixel: Android, smartphone top di gamma

Lo smartphone, secondo Google. Pixel e Pixel XL rappresentano il non plus ultra della tecnologia mobile per il gruppo di Mountain View, due dispositivi (rispettivamente con display da 5 e 5,5 pollici) progettati per stabilire un nuovo standard di riferimento del mercato, non solo per quanto riguarda il comparto hardware, ma anche le funzionalità offerte: lato software spicca la presenza dell'assistente virtuale di bigG, attivabile semplicemente con una pressione prolungata sul pulsante Home. Entrambi i modelli sono equipaggiati al lancio con il sistema operativo Android 7.1 Nougat.