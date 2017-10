Google Pixelbook: il Chromebook definitivo

Il meglio che l'ecosistema Chrome OS ha da offrire, nel nuovo Google Pixelbook, un convertibile in grado di svolgere il compito di laptop e trasformarsi all'occorrenza in tablet, con la possibilità di scrivere o disegnare a mano libera sul display da 12,3 pollici touchscreen ricorrendo al pennino Pixelbook Pen. Diverse le configurazioni hardware disponibili, con processori Intel Core i5 e Core i7, fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 512 GB per lo storage e due porte USB Type-C. Non manca nemmeno la possibilità di utilizzare le applicazioni Android, scaricandole direttamente da Play Store. Il lancio è fissato per il 21 ottobre, con prezzi a partire da 999 dollari.