Google Play Film suggerisce i servizi di streaming

Un aggiornamento rilasciato da bigG per la versione Android di Google Play Film introduce una novità interessante: ora l'applicazione aiuta gli utenti a trovare le pellicole e le serie TV da vedere, indicando loro le piattaforme che li trasmettono in streaming. Sono in totale 28 i servizi supportati inizialmente: tra questi figurano Amazon Prime Video, ABC, CBS, FOX NOW, NBC, Hulu, HBO NOW, HBO Go, Showtime, Disney Now, HGTV, BET Now e Comedy Central. Il grande assente (almeno per il momento) è Netflix, ma il gruppo di Mountain View ha già annunciato che nuovi partner saranno aggiunti in futuro.