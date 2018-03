Google Play Instant: giochi Android senza download

La nuova sezione Instant Gameplay introdotta da Google sulla piattaforma Play Store contiene i primi giochi con supporto alla tecnologia Play Instant: si tratta di un sistema che permette di utilizzare le applicazioni senza doverle prima scaricare e installare nella memoria interna. Quando ci si trova nella scheda di un titolo compatibile è sufficiente premere il pulsante "Prova ora" per avviarlo in modo istantaneo, senza attendere il download del file APK. L'app viene dunque eseguita in modo istantaneo, ma l'utente può in qualsiasi momento optare per la tradizionale installazione nella memoria interna.