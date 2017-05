Google Play Protect per la sicurezza di Android

Google Play Protect è il sistema impiegato da Google per garantire il massimo livello di sicurezza possibile a tutti coloro che utilizzano un dispositivo Android, anche facendo ricorso all'impiego del machine learning: oltre un miliardo di device scansionati ogni giorno per un totale di applicazioni verificate che supera i 50 miliardi. Il gruppo di Mountain View, in occasione dell'evento I/O 2017, ha annunciato anche un rinnovamento per il tool Gestione Dispositivi Android (Android Device Manager), che diventa Trova il mio dispositivo (Find my device), in grado di rintracciare un device smarrito in qualunque parte del mondo tramite geolocalizzazione, eventualmente bloccandolo per salvaguardare i dati personali contenuti.