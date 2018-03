Google presenta “no CAPTCHA reCAPTCHA”

Ecco "no CAPTCHA reCAPTCHA", il nuovo metodo sviluppato da Google per assicurarsi che chi interagisce con una pagina Web sia realmente un essere umano e non un bot con intenzioni malevole. Una tecnologia che semplifica la vita ai navigatori, richiedendo un solo click sulla casella "I'm not a robot", eliminando di fatto la necessità di interpretare e digitare testi dalla grafia distorta e spesso incomprensibile. Il nuovo sistema di basa sull'analisi comportamentale di chi sta interagendo con la pagina e risulta più semplice da gestire anche per chi effettua l'accesso a Internet mediante il display touchscreen dei dispositivi mobile.