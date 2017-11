Google Resonance Audio: suoni per VR e AR

Suoni in tre dimensioni, provenienti da ogni direzione nello spazio, da aggiungere ai video a 360 gradi, ai giochi in realtà virtuale e ai contenuti realizzati per la realtà aumentata. Google presenta Resonance Audio, un nuovo Software Development Kit rivolto alla community di sviluppatori, basato sulla tecnologia VR Audio del gruppo di Mountan View e pensato per consentire la creazione di esperienze caratterizzate da un elevato livello di immersione dell'utente, anche sui dispositivi mobile come gli smartphone dove spesso la potenza di calcolo garantita dal processore è limitata.