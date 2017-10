La versione 2.0 di Google Science Journal

Arriva un major update per l'applicazione Science Journal lanciata lo scorso anno da Google (disponibile in download gratuito per Android e iOS), che con il passaggio alla nuova versione 2.0 introduce il supporto a tre sensori integrati nei device come accelerometro, magnetometro e bussola. Inoltre, permette agli utenti di aggiungere in modo semplice e veloce appunti e immagini agli esperimenti condotti. L'app è indirizzata in particolare ai più piccoli e rappresenta un modo stimolante e divertente per avvicinarsi alla scienza e approfondire la conoscenza dei suoi fenomeni.