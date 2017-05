Google Seurat: la realtà virtuale in alta qualità

Seurat è il nome di un nuovo strumento destinato agli sviluppatori che desiderano esplorare tutte le potenzialità offerte dalla realtà virtuale, presentato da Google in occasione dell'evento I/O 2017. In questo filmato ne parlano i membri del team ILMxLAB, divisione di Lucasfilm concentrata sulle tecnologie più innovative ed esperta nel ricreare esperienze interattive in cui il coinvolgimento dello spettatore è una priorità. Il loro esperimento mira a sfruttare i visori VR per portare l'utente nell'universo di Star Wars. Il nome del tool è un omaggio al pittore francese Georges Seurat, tra i massimi esponenti del movimento puntinista.