Google: un sito per capire cosa accade in Siria

"Com'era la Siria prima della guerra?", "Cosa sta accadendo in Siria?", "Cos'è un rifugiato?", "Dove sono diretti i rifugiati siriani?" e "Come posso aiutare i rifugiati siriani?". Sono queste le cinque domande alle quali il sito Searching for Syria cerca di rispondere, aiutando così le persone di tutto il mondo a comprendere quanto sta accadendo nel paese mediorientale, quali siano le ragioni della crisi in atto e come poter offrire il proprio contributo a sostegno delle popolazioni colpite. L'iniziativa è messa in campo da Google in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.