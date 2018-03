Google Song Maker: creare una canzone nel browser

Song Maker è il nome del nuovo esperimento creato da Google per mostrare e dimostrare le potenzialità del proprio browser Chrome. La sua utilità si può intuire già dal nome stesso: permette di creare un vero e proprio brano musicale direttamente all'interno dell'interfaccia di navigazione. Si tratta a tutti gli effetti di un sequencer. È sufficiente scegliere uno degli strumenti a disposizione, la velocità del loop (in bpm) e poi fare click sul pulsante Play per avviare la riproduzione. Chi lo desidera può inoltre collegare un microfono per registrare la propria voce oppure una tastiera MIDI.