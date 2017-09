Google Tez: pagamenti in mobilità per l’India

Tez è un'applicazione sviluppata da Google e destinata agli smartphone Android e iOS: permette di effettuare pagamenti in mobilità all'interno degli esercizi commerciali e di inviare denaro a una persona nelle vicinanze, in modo rapido e sicuro, anche per la privacy. Al momento è disponibile solo ed esclusivamente sul territorio indiano. A differenza di Android Pay, non richiede la presenza di un chip NFC all'interno del telefono. Alle realtà professionali, Google offre la soluzione Tez for Business.