Il team Google VR presenta Blocks

Un tool di modellazione 3D accessibile a tutti, anche a chi non ha alcuna esperienza con software di questo tipo: Blocks è il programma offerto dalla divisione VR di Google (in download gratuito su Steam e Oculus Store) e che permette a chiunque di generare oggetti in tre dimensioni in modo semplice e veloce, con un set di strumenti intuitivi. Le creazioni possono essere condivise online su una piattaforma messa online da bigG oppure esportate in formato OBJ, così da poter essere successivamente impiegate durante lo sviluppo delle applicazioni per la realtà virtuale o la realtà aumentata.