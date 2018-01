GoPro OverCapture per l’action cam Fusion

La feature OverCapture offerta da GoPro ai possessori dell'action camera Fusion (lanciata nel settembre scorso) permette di trasformare i contenuti registrati a 360 gradi in fotografie o video tradizionali con una prospettiva fissa, in modo semplice e veloce, come spiegato in questo tutorial. L'annuncio è stato diramato in occasione dell'evento Consumer Electronics Show 2018 in scena a Las Vegas. La funzionalità è stata già introdotta sull'applicazione mobile disponibile per iOS e prossimamente verrà resa disponibile anche su Android tramite il rilascio di un update.