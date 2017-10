GoPro Fusion, action cam per video a 360 gradi

Una action camera progettata per registrare video a 360 gradi anche nelle situazioni più estreme, con supporto alla risoluzione 5.2K (30 fps) o 3K (60 fps). Fusion è il modello della linea GoPro in grado di scattare foto sferiche da 18 megapixel, resistente all'acqua fino a cinque metri di profondità e che offre la possibilità di interagire mediante comandi vocali. Sono poi presenti i moduli GPS, WiFi e Bluetooth, l'accelerometro, il giroscopio e la bussola. Non è un dispositivo per tutte le tasche: il prezzo ufficiale al lancio è fissato in 749,99 euro. L'arrivo sul mercato è previsto per il 30 novembre.