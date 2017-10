GoPro HERO6 Black: waterproof e 4K

La nuova HERO6 Black di GoPro rappresenta una significativa evoluzione rispetto al modello precedente: grazie all'impiego del processore GP1 è stato possibile incrementare le performance e introdurre funzionalità legate al riconoscimento facciale, arrivando ad acquisire video in formato 4K a 60 fps e in Full HD addirittura a 240 fps. Ovviamente, l'action camera è waterproof, fino a una profondità di 10 metri. Non mancano un display touchscreen da 2 pollici, GPS, WiFi, Bluetooth, accelerometro, giroscopio e supporto all'utilizzo dei comandi vocali. Il nuovo modello della gamma è in vendita al prezzo di 569,99 euro. In questo filmato alcune clip registrate con il dispositivo.