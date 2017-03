growITup, al via la #CallForGrowth

Sulla base dell'esperienza acquisita con l'edizione dello scorso anno, anche in questo 2017 torna l'iniziativa growITup, finalizzata a creare collaborazioni e sinergie tra le startup e le grandi aziende, con l'obiettivo di accelerare il processo di trasformazione digitale che sta interessanto il paese. Queste le aree tematiche interessate dalla #CallForGrowth: Virtual, Augmented & Mixed Reality, Applied Artificial Intelligence & Machine Learning, Internet of Things, Blockchain & Payment Systems, Security and Service Architecture, Big Data & Analytics. Le candidature saranno accettate fino al 26 aprile.