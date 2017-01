Hangover Suit alla Ford Social Home di Milano

L'Ovale Blu ha portato alla Ford Social Home di Milano, presso lo Spazio Bou-tek (in via Gonzaga, 7), la sua Hangover Suit, offrendo alla stampa la possibilità di indossarla. Si tratta di una tuta progettata per simulare gli effetti indotti da una notte di eccessi, quando l'abuso di alcol o sostanze stupefacenti provoca alterazioni nello stato psicofisico, agendo su fattori come la concentrazione, l'equilibrio, la percezione dell'ambiente circostante e i tempi di reazione. È un'iniziativa messa in campo dall'automaker per sensibilizzare, soprattutto i più giovani, sui rischi derivanti dal mettersi al volante quando non si è in condizione di guidare.

