Harman Kardon Invoke: speaker con l’IA di Cortana

Riproduzione della musica in streaming, lettura degli appuntamenti nel calendario, impostazione promemoria, controllo della condizioni del traffico, ascolto delle ultime notizie e gestione delle chiamate Skype. Sono alcune delle funzionalità offerte da Harman Kardon Invoke, smart speaker equipaggiato con l'intelligenza artificiale dell'assistente virtuale Cortana. Debutterà negli Stati Uniti in autunno. Dal punto di vista tecnico, sono inclusi sette microfoni con beam forming, tre woofer, tre tweeter e due radiatori passivi, sistema per la cancellazione dell'eco e riduzione del rumore.