Hasselblad H6D-400c MS, medio formato multi scatto

Il sensore medio formato da 100 megapixel (53,4x40 mm) è il cuore pulsante della nuova Hasselblad H6D-400c MS, dove la sigla finale è un acronimo che indica la tecnologia Multi-shot. Una fotocamera indirizzata esclusivamente all'utilizzo professionale, che all'occorrenza può registrare video in formato Ultra HD. Segue di circa due anni il modello H6D-100c, quadruplicando la risoluzione di scatto. Ognuna delle immagini generate ha dimensioni pari a 23200x17400 pixel e un peso di circa 2,3 GB. Che non sia un prodotto per tutti lo si capisce anche dal prezzo: 39.999 euro al lancio fissato per il mese di marzo.