HMD Global presenta Nokia 7

Display da 5,2 pollici Full HD, processore Qualcomm Snapdragon 630 e 64 GB di memoria interna da 64 GB (espandibile con schede microSD) per Nokia 7, smartphone di fascia media commercializzato da HMD Global, che include un lettore di impronte digitali per l'autenticazione e una batteria da 3.000 mAh. La fotocamera posteriore ha un sensore da 16 megapixel e una lente con apertura f/1.8, mentre quella frontale per i selfie è da 5 megapixel. Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 7.0.0 Nougat in versione stock, il che faciliterà il rilascio in tempi brevi dell'aggiornamento alla versione 8.0 Oreo della piattaforma.