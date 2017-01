HoloLens: la mixed reality per l’edilizia

Le funzionalità offerte dal visore HoloLens di Microsoft vanno ben oltre quelle legate all'intrattenimento, andando a interessare anche l'ambito professionale. La dimostrazione è in un progetto portato avanti dall'Università di Cambridge, che ha sfruttato la mixed reality del dispositivo nel campo della progettazione e dell'edilizia. Come mostra questo filmato, la tecnologia consentirà di individuare eventuali problematiche negli edifici o nei cantieri anche restando nel proprio studio o ufficio, monitorando i lavori di costruzione o di manutenzione. Un altro ambito di impiego è quello legato al controllo dei ponti per l'individuazione di potenziali danni strutturali.