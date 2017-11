Honor 7X: il design dello smartphone

Telaio in alluminio e display da 5,93 pollici Full HD con aspect ratio 18:9 per Honor 7X. Lo smartphone integra il processore Kirin 659 affiancato da 4 GB di RAM e memoria interna a scelta fra 32, 64 e 128 GB. Sul retro è presente una doppia fotocamera da 16 e 2 megapixel, mentre il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 7.0 Nougat con interfaccia personalizzata EMUI 5.1. Buona la capienza della batteria, da 3.340 mAh. Il tutto in dimensioni pari a 156,5x75,3x7,6 mm e con un peso che si attesta a 165 grammi. Tre le colorazioni disponibili per la scocca: Gold, Aurora Blue e Black.