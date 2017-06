Honor 9: design e specifiche

Display da 5,15 pollici Full HD, processore Kirin 960, 4 o 6 GB di RAM, 64 o 128 GB di storage e doppia fotocamera posteriore da 20 e 12 megapixel. Queste le specifiche più importanti di Honor 9, nuovo smartphone equipaggiato al debutto con sistema operativo Android 7.0 Nougat e caratterizzato da un'attenzione particolare al design, come testimonia lo spessore di soli 7,45 mm. Non manca nemmeno il lettore di impronte digitali per l'autenticazione rapida dell'utente. Tre le colorazioni previste: Sapphire Blue, Glacier Grey e Midnight Black. Il prezzo di lancio è fissato in 449,00 euro per la configurazione base.