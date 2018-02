Honor 9 Lite con doppia fotocamera frontale

Display FullView 18:9 da 5,65 pollici, processore octa core Kirin 659, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, batteria da 3.000 mAh e Android 8.0 Oreo preinstallato al lancio: ecco Honor 9 Lite, smartphone di fascia media disponibile al debutto in Italia al prezzo di 229,90 euro. Tre le colorazioni disponibili per la scocca (Sapphire Blue, Glacier Gray e Midnight Black), tutte con una finitura lucida che permette letteralmente di specchiarsi nella cover posteriore. Per quanto riguarda il comparto imaging, sia sul retro che frontalmente sono presenti soluzioni dual camera, con sensori da 13 e 2 megapixel.