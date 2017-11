Honor V10: Kirin 970 e intelligenza artificiale

Processore Kirin 970 con Neural Processing Unit e funzionalità basate sull'impiego dell'intelligenza artificiale, all'interno di Honor V10, nuovo smartphone top di gamma del marchio cinese. Il device integra, nel suo telaio unibody in alluminio, un display FullView da 5,99 pollici (2160x1080 pixel, 18:9), 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria per lo storage espandibile con schede microSD fino a 256 GB. Sul retro, invece, trova posto una doppia fotocamera (16+20 megapixel, monocromatica+RGB). La versione destinata al mercato internazionale dovrebbe essere presentata con un evento organizzato a Londra per il 5 dicembre.