La hoverbike di Hoversurf nei cieli di Dubai

Le forze dell'ordine di Dubai avranno dalla loro un mezzo tecnologicamente avanzato da impiegare nella lotta al crimine: una hoverbike, un velivolo mosso da quattro grandi eliche alimentate da altrettanti motori elettrici, in grado di ospitare a bordo una persona e spostarsi ad un'altezza massima di cinque metri, toccando velocità fino a 70 Km/h. La presentazione ufficiale è andata in scena in occasione dell'evento Gulf Information Technology Exhibition. A produrla il team russo Hoversuft, che ha consegnato la prima unità alla polizia locale. Questa una dimostrazione filmata all'interno di un parcheggio.