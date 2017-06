HP e l’economia circolare

Recupero, riciclo e riutilizzo dei materiali: sono questi i principi alla base del business model legato al concetto di economia circolare, che HP sta adottando per la sua attività, attraverso un progetto di rinnovamento che tocca i prodotti e i servizi del gruppo: dai dispositivi mobile alle stampanti, ma non solo. Un approccio differente, che si discosta dalle dinamiche tipiche dell'economia lineare in cui un bene, al termine del proprio ciclo vitale, viene abbandonato e destinato allo smaltimento. A beneficiarne non è solo l'ambiente, ma anche l'azienda stessa, che può così innescare un circolo virtuoso e puntare sulla sostenibilità.