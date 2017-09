HP EliteBook 1040 G4, notebook ultraslim

Display touchscreen da 14 pollici (Ultra HD o Full HD) per il nuovo HP EliteBook 1040 G4, che il produttore statunitense definisce il notebook ultraslim più potente al mondo tra quelli destinati all'ambito business. Una scheda tecnica che vede la presenza di processori Intel Core i5 e Core i7 di settima generazioni affiancati da un quantitativo di RAM che raggiunge i 16 GB, senza dimenticare SSD PCIe fino a 512 GB per lo storage, porte USB 3.1 (Type-A e Type-C), un lettore di impronte digitali, modulo LTE opzionale e fotocamera IR. Arriverà sul mercato entro fine settembre al prezzo di 1.379 dollari per la configurazione base.