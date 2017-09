HP EliteBook x360 1020G2, convertibile ultrasottile

Annunciato in occasione dell'evento World Partner Forum, HP EliteBook x360 1020 G2 è definito dal produttore il convertibile più sottile e leggero al mondo tra quelli destinati al segmento business. Le specifiche tecniche vedono la presenza di un display da 12,5 pollici touchscreen con risoluzione Ultra HD o Full HD che può ruotare di 360 gradi, processori Intel Core i5 o Core i7 di settima generazione, 16 GB di RAM, due porte USB Type-C, uscita HDMI e altoparlanti Bang & Olufsen. Per quanto riguarda il sistema operativo, è preinstallato Windows 10. Il prezzo della configurazione base è fissato in 1.379 dollari.