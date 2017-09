HP EliteOne 1000 AiO, all-in-one personalizzabile

HP EliteOne 1000 AiO è un computer all-in-one con sistema operativo Windows 10 che offre ampie possibilità di personalizzazione: non solo è possibile scegliere la tipologia di monitor da includere (23,8 pollici Full HD touch o non touch, 27 pollici 4K non touch e 34 pollici WQHD non touch curvo), ma anche selezionare le componenti del comparto hardware, dai processori (Intel Core i3, i5 o i7 di settima generazione) fino a 32 GB di RAM, senza dimenticare SSD di varia capacità per lo storage, altoparlanti e webcam. Il prezzo della configurazione base è fissato in 1.259 dollari, con l'esordio sul mercato atteso entro la fine di settembre.